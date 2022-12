Proteção Civil não ativou sistema de alerta por SMS para a população durante cheias em Lisboa

Autoridade

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) não ativou o sistema de alerta por SMS, esta quarta-feira, depois de o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ter lançado um aviso vermelho para o distrito de Lisboa devido à chuva forte e provável ocorrência de cheias.Segundo o jornal Público, a ANEPC não divulgou nenhum aviso que consciencializasse a população sobre as medidas que deviam adotar para se protegerem da provável ocorrência de cheias que estava prevista. A ANEPC realizou uma conferência de imprensa por volta das 20h00 de quarta-feira, onde não esteve presente nenhum responsável de topo da Proteção Civil e que não foi transmitida em direto por nenhuma televisão.O IPMA alterou o estado de alerta de laranja para vermelho por volta das 22H26 e a ANEPC só cerca de uma hora depois, às 23h30, é que realizou essa alteração.Ouvido pelo Público, Gil Martins, antigo comandante daNacional de Protecção Civil, lamentou que a ANEPC tenha falhado nas suas atribuições centrais: "Hoje em dia as três palavras-chaves a nível da protecção civil são antecipar, agir e comunicar. Destas três há duas a que não vejo ser dada atenção: na antecipação dos problemas e na comunicação com a população".