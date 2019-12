Estradas de acesso à Serra da Estrela cortadas devido à queda de neve

As estradas de acesso à Torre na Serra da Estrela estão cortadas desde a hora do almoço desta segunda-feira devido à forte queda de neve que se faz sentir na região.As estradas estão cortadas a partir dos 1600 metros de altitude, daquele que é o ponto mais alto de Portugal continental.De acordo com a mesma fonte, às 14h30, estavam encerrados os dois sentidos dos troços Piornos/Torre e Torre/Lagoa Comprida, não havendo previsão para a sua reabertura.A GNR ordenou a evacuação da zona da Torre pela hora do almoço por questões de segurança. As pessoas foram encaminhadas para Seia e para a Covilhã.Para esta segunda-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê "chuva por vezes forte", vento moderado a forte (até 50 quilómetros por hora) com rajadas até 100 quilómetros por hora nas terras altas", bem como "condições favoráveis à ocorrência de trovoada, em especial nas regiões Centro e Sul", e "queda de neve acima dos 1.000 metros" durante a tarde.