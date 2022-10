Guterres diz que furacão Ian é "lembrete brutal" de que nenhum país escapa à crise climática

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse esta segunda-feira que o furacão Ian, uma das maiores tempestades a atingir os Estados Unidos, é um "lembrete brutal de que nenhum país e economia estão imunes à crise climática".

As declarações de Guterres foram feitas a propósito da reunião de ministros do Ambiente de cerca de 50 países que começa esta segunda-feira em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, para negociações de antecipação da conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), que se realizará no Egito, de 16 a 18 de novembro.

Na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, António Guterres considerou esta segunda-feira que o caos climático só aumenta, enquanto "a ação climática estagnou".