IPMA prevê "agravamento" do estado do tempo a partir das 13h00

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê o agravamento das condições metereológicas a partir das 13h00 desta terça-feira, sendo que a normalidade apenas está prevista para as 18h00. Vai se registar precipitação forte e, devido à saturação dos solos, a água vai escorrer pela superfície.O Presidente do IPMA, Jorge Miranda, não consegue especificar em que zonas vai haver maior precipitação. Em declarações à RTP, Jorge Miranda diz que a situação não é clara e que apesar de existir uma deslocação para sul, o mau tempo vai atingir todo o território português.