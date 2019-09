Onda de calor em quatro distritos mantém-se até à próxima semana

São quatro os distritos que se encontram em situação de onda de calor, de acordo com informações fornecidas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Lisboa, Setúbal, Santarém e Dois Portos, em Torres Vedras, estão em situação de onda de calor devido ao muito calor que se tem registado desde o início de setembro, colocando grande parte dos distritos do país em alerta vermelho. Segundo o IPMA, esta situação deve manter-se na próxima semana.