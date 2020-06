Poeiras do Saara chegam esta terça-feira à Península Ibérica

A Península Ibérica deve ser atingida esta terça-feira por poeiras do deserto do Saara, norte de África. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as poeiras, transportadas pelos ventos, chegam hoje às Caraíbas, atingindo esta terça-feira Portugal e Espanha. As poeiras na atmosfera podem provocar problemas respiratórios.



Com o início do verão no hemisfério Norte, chegaram também as temperaturas altas. Esta segunda-feira os termómetros poderão atingir os 39 graus em Évora, 38 em Beja, 34 em Lisboa e Faro e 33 em Coimbra. O Porto deverá ter uma máxima de 28 graus. As temperaturas elevadas vão manter-se até ao fim da semana no interior do País.

