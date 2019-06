Vaga de calor atinge o Interior do País

Portugal escapa à onda de calor que atinge grande parte da Península Ibérica e também o Centro da Europa, devido à circulação de um massa de ar frio no Oceano Atlântico.Temperaturas mais elevadas só no Interior do País, em particular no Vale do Guadiana junto da fronteira. Elvas deverá ser a cidade mais quente do país: a previsão para esta sexta-feira é de 38 graus e amanhã poderão ser registados 39 graus.Bem diferente é a situação em França, onde ontem foram batidos os recordes da temperatura máxima registada em junho. O valor mais elevado de 41,9 graus foi observado em Saint-Julien-de-Peyrolas, no Sul do país.O anterior recorde foi atingido a 21 de junho de 2003, com 41,5 graus, em Lézignan-Corbières, também no Sul de França.Em Espanha, a canícula também não dá tréguas. Ao segundo dia de calor, a região de Aragão foi a mais afetada.Esta quinta-feira foi atingida uma temperatura recorde de 43,3 graus em La Almunia de Doña Godina. Para hoje há a previsão de uma nova subida das temperaturas na Europa.Em Madrid a previsão é para 41 graus, em Roma serão atingidos os 37 e em Paris 34. Em Londres, para amanhã, céu limpo, há a expectativa de que sejam atingidos os 33 graus.A partir de segunda-feira as temperaturas voltam a descer em Portugal Continental, em cerca de dois graus. Máxima será de 32 graus em Bragança.O Algarve conta nos próximos três dias com a ocorrência de noites tropicais, perante a previsão de temperaturas superiores a 20 graus.