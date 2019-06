Paris coloca em marcha plano de combate a onda de calor

A França prepara-se para enfrentar uma onda de calor, muito semelhante à que ocorreu em agosto de 2003 (com temperaturas na ordem dos 44 graus), quando morreram cerca de 15 mil pessoas, na sua maior parte idosos.Em Paris, a presidente da câmara, Anne Hidalgo, anunciou um vasto conjunto de medidas que visam minimizar os efeitos nocivos da onda de calor. "Serão criadas salas climatizadas em edifícios municipais, as piscinas estarão abertas até às 22h00 e haverá locais para fornecimento de água potável. No canal de La Villete serão permitidos os banhos em três piscinas temporárias que foram instaladas. "Estamos preparados", disse Anne Hidalgo."A massa de ar quente proveniente do Saara que se vai abater sobre a França é inédita", explicou, por seu turno, o meteorologista Guillaume Séchet. O calor levanta também preocupação junto dos agricultores. A França é o maior produtor de cereais da Europa e há sérios riscos das plantações não se desenvolverem.