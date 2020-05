Previsão de chuva forte deixa seis distritos sob aviso amarelo esta quinta-feira

Para esta quinta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê períodos de chuva, por vezes fortes, e de granizo.

Na região Sul poderão ser acompanhados





Seis distritos de Portugal continental estão esta quinta-feira sob alerta amarelo devido à forte precipitação. O aviso que se estende a Santarém, Portalegre, Évora, Setúbal, Beja e Faro está em vigor entre as 12h00 e as 18h00.



de trovoada.Seis distritos de Portugal continental estão esta quinta-feira sob alerta amarelo devido à forte precipitação. O aviso que se estende a Santarém, Portalegre, Évora, Setúbal, Beja e Faro está em vigor entre as 12h00 e as 18h00.





O vento vai soprar forte

na região do Algarve e nas terras altas. O IPMA prevê ainda a p

ossibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em

alguns locais.



Lisboa, capital portuguesa, vai registar 11 graus Celsius de temperatura mínima e 19 de máxima. Já no Porto, as temperaturas vão variar entre os 13 graus e os 18 graus.



A Guarda é o distrito mais frio esta quinta-feira, com 6 graus de mínima e 13 de máxima.



A Região Autónoma da Madeira está sob aviso amarelo devido ao vento forte. O aviso emitido para as regiões montanhosas, para a costa norte da Ilha da Madeira e para Porto Santo estende-se das 05h00 até às 00h00 desta sexta-feira.



Relativamente ao tempo, o arquipélago espera céu pouco nublado no Funchal e aguaceiros em Porto Santo.



Os Açores vão contar com céu pouco nublado em Ponta Delgada e chuva para a Horta e Santa Cruz das Flores.







Possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até início da manhã.