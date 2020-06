Quarta-feira marcada por aguaceiros e trovoada. Termómetros registam descida das temperaturas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira céu com períodos de muita nebulosidade e aguaceiros a partir do final da manhã, em especial nas regiões montanhosas do interior e do extremo norte, onde podem ser, por vezes, de granizo e acompanhadas de trovoada.







Lisboa, capital portuguesa, regista 16 graus de mínima e 25 de máxima. Já no Porto, os as temperaturas vão variar entre os 17 graus de mínima e os 21 de máxima.







Para o arquipélago da Madeira, o IPMA prevê aguaceiros. Os termómetros marcam 23 graus de temperatura máxima para o Funchal e 24 ara Porto Santo.



Já no arquipélago dos Açores, a previsão aponta para aguaceiros nos grupos oriental e central. As temperaturas vão variar entre os 19 graus em angra do Heroísmo, os 20 graus, na Horta e em Santa Cruz das Flores e os 21 em Ponta Delgada. Os termómetros vão registar uma pequena descida da temperatura.Lisboa, capital portuguesa, regista 16 graus de mínima e 25 de máxima. Já no Porto, os as temperaturas vão variar entre os 17 graus de mínima e os 21 de máxima.Para o arquipélago da Madeira, o IPMA prevê aguaceiros. Os termómetros marcam 23 graus de temperatura máxima para o Funchal e 24 ara Porto Santo.Já no arquipélago dos Açores, a previsão aponta para aguaceiros nos grupos oriental e central. As temperaturas vão variar entre os 19 graus em angra do Heroísmo, os 20 graus, na Horta e em Santa Cruz das Flores e os 21 em Ponta Delgada.