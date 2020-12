Quinta-feira marcada por céu muito nublado e termómetros abaixo de zero

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta quinta-feira céu pouco nublado ou limpo, tornando-se gradualmente muito nublado durante a tarde nas regiões Norte e Centro, alastrando-se à região Sul a partir do final da tarde.

Pode contar com períodos de chuva no Minho e Douro Litoral a partir do início da tarde, estendendo-se às restantes regiões Norte e Centro, sendo de neve acima dos 1600 metros de altitude a partir do fim da tarde.

Há ainda a previsão de geada no interior nas regiões Norte e Centro.

Quatro distritos de Portugal continental estão esta quinta-feira sob aviso amarelo devido à forte agitação marítima entre as 21h00 e as 00h00 de sexta-feira, entre eles Viana do Castelo, Braga Porto e Aveiro. Os mesmos distritos estão também sob aviso amarelo devido ao vento forte, assim como Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco. Este aviso vigorará entre as 21h00 desta quinta-feira e as 04h00 de setxa.

Os termómetros vão registar uma pequena descida das temperaturas.

Em Lisboa as temperaturas vão variar entre os 8 e os 16 graus; já no Porto são esperados 5 graus de mínima e 13 de máxima.

O distrito mais frio de Portugal continental será Bragança, com -1 grau de mínima e 9 de máxima.

O arquipélago da Madeira espera céu muito nublado e aguaceiros, com 21 de máxima em Porto Santo e 23 no Funchal.

Para o arquipélago dos Açores, a previsão aponta para céu pouco nublado nos grupos Oriental e Central, com temperaturas a oscilarem entre os 16, em Angra do Heroísmo, e os 17 em Ponta Delgada, Horta e Santa Cruz das Flores.