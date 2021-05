Sábado marcado por aumento das temperaturas. Esperadas máximas de 32 graus

Este sábado pode contar com céu pouco nublado ou limpo, com vento por vezes forte nas terras altas, de acordo com informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).









A mesma fonte dá ainda conta de uma pequena subida de temperatura, em especial da mínima. Para Lisboa são esperadas temperaturas máximas de 28 graus, 21 para o Porto, 29 para Faro.

Évora será o distrito mais quente do dia, a alcançar os 32 graus de tempetratura, seguindo-se Beja e Castelo Branco, que vão chegar aos 31 graus.Dez concelhos dos distritos de Bragança, Santarém, Portalegre e Faro apresentam hoje risco muito elevado de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a informação do IPMA, estão sob este alerta os concelhos de Mogadouro, no distrito de Bragança, Mação, no distrito de Santarém, Gavião, no distrito de Portalegre, e Vila do Bispo, Lagos, Faro, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, no distrito de Faro.

O IPMA colocou ainda em risco elevado de incêndio vários concelhos dos distritos Beja, Santarém, Castelo Branco e Portalegre, Guarda, Bragança, Vila Real, Leiria e Lisboa.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.