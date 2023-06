A previsão para hoje é de chuva ou aguaceiros em todo o território do continente, com exceção do Algarve. Associada à precipitação há o registo de temperaturas amenas, inferiores a 30 graus. Mas se a semana começa cinzenta, quarta-feira, com o início do verão, o sol regressa e com ele uma subida da temperatura.









