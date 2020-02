Semana termina mais cinzenta e com descida das temperaturas

A partir do final da tarde, o cenário muda ligeiramente com o aumento de nebulosidade e a ocorrência

de períodos de chuva fraca no Minho e Douro Litoral no final do dia.







fraco, aumentando de intensidade a partir do final da tarde. Neblina

ou nevoeiro matinal.

equena descida da temperatura mínima na região Norte e, em contrapartida, uma p

equena subida da temperatura máxima nas regiões do interior.



Em Lisboa, capital portuguesa, as temperaturas vão variar entre os 8 e os 20 graus. Já no Porto, os termómetros vão oscilar entre os 6 e os 15 graus.



O distrito mais frio esta sexta-feira é Bragança com 2 graus de mínima e 18 de máxima. Faro será o distrito mais quente de Portugal continental no fecho desta semana, com 11 graus de temperatura mínima e 21 de máxima.



Para o arquipélago da Madeira o IPMA prevê céu parcialmente nublado, com 21 graus no Funchal e 20 graus em Porto Santo.



Nos Açores, a previsão aponta para aguaceiros nos três grupos do arquipélago. A Horta regista 18 graus de temperatura máxima. Já em Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Santa Cruz das Flores os termómetros vão subir até aos 19 graus.



Para o final desta semana, que começou com sol e temperaturas de primavera, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões Norte e Centro, em especial no litoral, até final da manhã.Os termómetros vão registar uma p