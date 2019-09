Temperaturas atingem os 31 graus em dia de algumas nuvens

As temperaturas chegam aos 31 graus este domingo, dia em que as nuvens começam a aparecer no Minho e Douro litoral, com possibilidade de chuvisco, mas não preocupam a maior parte do território nacional, segundo informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Na capital portuguesa, Lisboa, os termómetros chegam aos 28 graus, ao passo que no Porto o céu apresenta-se parcialmente nublado e as temperaturas atingem os 22 graus.Em Faro, o sol brilha, com os termómetros a atingirem os 27 graus.O IPMA prevê ainda neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.