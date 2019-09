Sábado é dia de sol com temperaturas a chegarem aos 31 graus

O sol vai continuar a brilhar este sábado, com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a prever céu geralmente limpo em todo o País e as temperaturas a chegarem aos 31 graus nos distritos de Beja e Évora.O IPMA prevê ainda uma pequena subida da temperatura máxima no interior. Em Lisboa, as temperaturas atingem os 27 graus, ao passo que no Porto os termómetros rondam os 21 graus.Há ainda previsão de neblina ou nevoeiro matinal.Se, por acaso, está de férias no Algarve, saiba que no distrito de Faro as temperaturas vão subir até aos 28 graus.