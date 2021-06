Esta terça-feira, pode contar com céu pouco nublado ou limpo e vento por vezes forte no litoral. A informação é avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que dá ainda conta de uma pequena subida da





A mesma fonte dá conta que as temperaturas máximas podem alcançar os 32 graus no Algarve, que será o distrito mais quente, seguindo-se Beja, Évora e Castelo Branco, com máximas a chegar aos 30 graus.







temperatura máxima no interior Norte e Centro de Portugal Continental.