Sexta-feira nublada marcada por subida das temperaturas máximas

Esta sexta-feira pode contar com o céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente a

nebulosidade no interior durante a tarde, de acordo com informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



A mesma fonte avança que se vai registar uma p

equena subida da temperatura máxima. Para Lisboa são esperadas máximas de 23 graus, 25 para Faro, 20 para o Porto. Évora será o distrito mais quente, com máximas de 29 graus, seguindo-se de Beja e Castelo Branco, com 28 graus.

Vinte e sete concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Viseu, Bragança e Vila Real apresentam esta sexta-feira risco muito elevado de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também mais de 60 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Lisboa, Setúbal, Santarém, Leiria, Coimbra, Portalegre, Castelo Branco, Viseu, Guarda, Bragança e Vila Real em risco elevado de incêndio.

De acordo com o IPMA, o risco de incêndio vai manter-se muito elevado pelo menos até ao início da próxima semana.