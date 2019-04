Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Termómetros chegam aos 22 graus esta terça-feira

Em Lisboa, as temperaturas variam entre os 11 e os 20 graus.

07:19

Apesar de encoberto, o sol vai manter-se esta terça-feira em alguns distritos do País. As temperaturas vão atingir os 22 graus, nomeadamente em Santarém e Setúbal, segundo informações fornecidas pelo IPMA.



Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 11 e os 20 graus, ao passo que no Porto as temperaturas registam a variar entre os 10 e os 18 graus.



O distrito mais frio esta terça-feira é Guarda, com as temperaturas a variarem entre os 5 e os 15 graus.



O IPMA alerta ainda para a possibilidade de aguaceiros fracos em especial no inteiror. A partir da tarde haverá intensificação do vento.