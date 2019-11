Véspera de feriado marcada por chuva com temperaturas a fazer lembrar o verão

O IPMA prevê para esta quarta-feira no continente céu geralmente muito nublado e aguaceiros em todos os distritos do Continente, com a excepção de Faro, onde o estado do tempo irá oscilar entre céu muito nublado e céu parcialmente nublado.As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 11 graus Celsius (na Guarda) e os 19 (em Faro) e as máximas entre os 17 (na Guarda) e os 27 (em Faro). Prevê-se assim uma subida ligeira dos termómetros.Já nos Açores, o cenário também prevê precipitação e temperaturas máximas a rondar os 20 graus. No arquipélago da Madeira, o sol vai-se fazer brilhar, com as temperaturas a atingir os 27 graus.