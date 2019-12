Um jipe da GNR ficou esta sexta-feira submerso na região de Quinta Nova, Valado dos Frades, no concelho da Nazaré.Segundo o Comando Territorial da GNR de Leiria, os militares foram surpreendidos "pela água que rapidamente ocupou a via", derivada das condições climatéricas registadas na zona.O episódio aconteceu no período da manhã, pelas 12h00.Não houve registo de feridos.No local estiveram militares da GNR e um rebocador, que procedeu à retirada da viatura.