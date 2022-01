Navio cruzeiro retido no porto de Lisboa não segue viagem. Há mais 12 infetados com Covid-19

Há mais 12 casos positivos no navio AIDAnova, que se encontra retido no porto de Lisboa desde o dia 29 de dezembro devido a um surto de Covid-19. O cruzeiro deveria prosseguir viagem rumo a Lanzarote este domingo à tarde, mas foi dado como terminado devido ao aumento do número de infetados, que sobe assim para 64.

Oito dos novos infetados são tripulantes e quatro são passageiros. Segundo o Comandante do Porto de Lisboa, encontram-se todos assintomáticos ou com sintomas ligeiros.

Todos os passageiros que tenham um teste negativo vão ser transportados para o aeroporto de Lisboa, para seguirem viagem para os respetivos países.

Os 52 tripulantes que testaram positivo nos últimos dias vão continuar a cumprir isolamento numa unidade hoteleira em Lisboa.