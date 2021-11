12 mortos e 2398 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 12 mortes e 2 398 novos casos de Covid-19.De acordo com o último boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde, o País contabiliza 18 295 óbitos e 1 115 080 de casos confirmados desde o início da pandemia.Há mais nove pessoas em enfermarias, num total de 523, mas menos três doentes em unidades de cuidados intensivos (72, no total).Nas últimas 24 horas mais 1 051 recuperaram da doença, num total de 1 055 650 recuperados.A Região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais 773 infetados; a região Norte mais 682; o Centro mais 682; o Algarve mais 228 e o Alentejo mais 98.A Região Autónoma da Madeira e dos Açores registaram mais 66 e 30 casos, cada.