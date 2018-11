Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

135 casos de sarampo em nove meses

Há 24 novos casos suspeitos. Duas crianças entre os doentes.

Por Sónia Trigueirão e João Saramago | 01:30

Desde o início do ano e até 30 de setembro já foram notificados 135 casos de sarampo em Portugal. Os dados são do relatório de vigilância de novembro do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo da Doença (CEPCD).



Esta sexta-feira, a Direção-Geral de Saúde (DGS) confirmou que o número do recente surto de casos suspeitos na região de Lisboa e Vale do Tejo subiu para 24. "Dos casos reportados, 15 foram confirmados laboratorialmente, oito encontram-se em investigação e um teve resultado negativo. Dos casos confirmados, 13 são de adultos, um dos quais se encontra internado e clinicamente estável, e dois são de crianças.



Cinco casos estão ligados ao Hospital da Luz Clínica de Oeiras, todos adultos, e os restantes 10, entre os quais duas crianças, ligados ao Hospital de Cascais.



De acordo com Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, as duas crianças não estavam vacinadas, "uma porque ainda não tinha idade e a outra porque estava a iniciar a idade para ser vacinada".



Em relação aos adultos, os que iniciaram a transmissão vieram de países sem vacinação e transmitiram a doença a pessoas que tiveram o sarampo habitual e não tinham vacinas e algumas que estavam vacinadas.



PORMENORES

Vacinas para viajar

A diretora-geral da Saúde disse que estes casos vêm provar que as pessoas que pretendem sair do País devem verificar antes de viajar se têm a vacinação em dia, porque muitos países na Europa estão com epidemias de sarampo.



Atenção aos sintomas

Recomenda-se a quem tiver sintomas de sarampo – febre, erupção cutânea, conjuntivite, tosse, rinite –, para não ir imediatamente a uma unidade de saúde, pois o sarampo é uma das doenças que mais contagia. Antes de se deslocar a uma unidade de saúde deve ligar para o SNS 24 (808 242 424), informando o médico assistente ou enfermeira de família, para que se proceda ao isolamento, por precaução.