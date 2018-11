Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Número de casos suspeitos de sarampo sobe para 24

Estes casos, segundo a DGS, "configuram a existência de dois surtos distintos".

Por Lusa | 19:21

O número de casos suspeitos de sarampo na região de Lisboa e Vale do Tejo subiu para 24, de acordo com o balanço atualizado da Direção-Geral de Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira em comunicado.



"Dos casos reportados, 15 foram confirmados laboratorialmente pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, oito encontram-se em investigação e um teve resultado negativo para sarampo. Dos casos confirmados, 13 são adultos, um dos quais se encontra internado e clinicamente estável, e dois são crianças", lê-se no comunicado, que refere que o último balanço reporta às 17h00 desta sexta-feira.



