19 mortos e 17 172 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal contabilizou nas últimas 24 horas mais 19 mortos e 17 172 novos casos de Covid-19.



De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde o País contabiliza desde o início da pandemia 18 909 óbitos e 1 303 291 casos confirmados da doença.



Há mais 22 pessoas internadas em enfermarias (936) e mais dois doentes em unidades de cuidados intensivos (152).





Mais 8226 pessoas recuperaram da doença, num total de 1 169 841 recuperados.



A Região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais 8576 infetados; segue-se a Região Norte com mais 5046 novos casos; o Centro com mais 2124; o Alentejo com mais 325e o Algarve com mais 417.



As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizam mais 516 e 168 casos, respetivamente.

Seis das vítimas mortais registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo. No Centro do País morreram mais cinco pessoas, no Norte mais quatro, no Algarve mais duas e na Madeira mais duas.





A incidência nacional de Covid-19 está já nos 804,3 casos de infeção por 100 mil habitantes. O R(t) está nos 1,23.