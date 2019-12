Não há totalistas no sorteio do Euromilhões desta sexta-feira. Para Portugal vem um terceiro prémio no valor de cerca de 26 mil euros.



No sorteio da próxima terça-feira está previsto um jackpot de 47 milhões de euros.





O milhão saiu ao código:Os números:As estrelas:

Nota: esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.