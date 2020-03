Número de mortes por coronavírus em Portugal sobe para 23. Há 2060 infetados

O número de mortes por coronavírus em Portugal subiu para 23 esta segunda-feira. A informação do relatório da situação epidemiológica avança que há, até ao momento 2060 infetados no País e 10212 total de casos não confirmados. 1402 pessoas aguardam o resultado laboratorial.Nove das vítimas mortais são da zona Norte, oito são da zona da Grande Lisboa, cinco do Centro e uma do Algarve. A zona do Alentejo continua sem registo de mortes.Há ainda a registar em Portugal 14 doentes recuperados, três dos quais na zona Norte, quatro na Grande Lisboa e sete no Centro.A ministra da Saúde e Diretora-Geral de Saúde fazem daqui a pouco o balanço da evolução da pandemia no País.