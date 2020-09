Arranca amanhã a primeira fase da vacinação gratuita contra a gripe destinada, para já, a idosos institucionalizados, profissionais de saúde e grávidas. De acordo com a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem disponíveis 335 mil doses da vacina. Estas serão administradas pelos enfermeiros dos centros de saúde, que se deslocarão às instituições em dia e hora previamente combinadas.









Numa segunda fase, que arranca a 19 de outubro, serão abrangidas pessoas com 65 e mais anos e todos aqueles que tenham doenças crónicas – grupos que também têm acesso à vacina gratuita.

No caso de haver, conforme se prevê, uma corrida à vacina, há um plano: à semelhança do que aconteceu nos últimos dois invernos, algumas farmácias deverão receber parte das vacinas para que as possam administrar aos idosos. Uma medida que agrada à Ordem dos Farmacêuticos. A bastonária, Ana Paula Martins, diz estar convencida de que se encontrará “forma de financiar esse serviço”. “Nas últimas épocas vacinais contra a gripe, vacinámos os mais doentes que muitas vezes têm dificuldades em deslocar-se aos centros de saúde”, afirmou.





Para a restante população, a vacina pode ser adquirida nas farmácias com prescrição médica. Custa 7,80 euros após a comparticipação de 37%.