Os jovens com rendimentos de trabalho independente, os chamados recibos verdes, vão poder beneficiar de um desconto no IRS nos primeiros cinco anos de permanência no mercado de trabalho. A medida agora inscrita na proposta de Orçamento do Estado para 2022, que já abrangia os trabalhadores por conta de outrem, prevê isenções que começam nos 30%.









