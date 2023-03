EDP vai propor Pedro Vasconcelos para membro do Conselho de Administração executivo

A EDP vai propor aos acionistas Pedro Vasconcelos, até agora responsável pela operação na Ásia, para substituir Miguel Setas, que esta segunda-feira renunciou ao cargo de membro do Conselho de Administração Executivo da elétrica

De acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), sobre a agenda da assembleia-geral de acionistas, marcada para 12 de abril, propõem-se que os acionistas "aprovem a eleição de Pedro Collares Pereira de Vasconcelos enquanto membro do Conselho de Administração Executivo da EDP para o remanescente do mandato em curso relativo ao triénio 2021-2023, com efeitos a partir de 12 de abril de 2023".

"O engenheiro Pedro Collares Pereira de Vasconcelos integra os quadros da EDP desde 2007 e dispõe de um amplo conhecimento da Sociedade, com uma forte experiência no setor da energia, entendendo-se que dispõe das condições adequadas para integrar o Conselho de Administração Executivo da EDP para o remanescente do mandato em curso", lê-se na mesma nota.

Miguel Setas renunciou ao cargo de membro do Conselho de Administração Executivo da EDP, decisão que terá efeitos após a assembleia-geral da elétrica, agendada para abril, na qual vai ser designado o seu substituto, foi anunciado.

"[...] A EDP informa o mercado e o público em geral de que, na presente data, o membro do Conselho de Administração Executivo, Miguel Nuno Simões Ferreira Setas, apresentou a sua renúncia ao cargo", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A renúncia terá efeito a partir da assembleia-geral anual da EDP, marcada para 12 de abril, na qual será designado o seu substituto.

No documento, a empresa agradeceu o "importante contributo" de Miguel Setas e reconheceu a sua "atuação exemplar, quer pessoal, quer profissional".

Miguel Setas fez parte do Conselho de Administração Executivo da elétrica por oito anos.

Numa comunicação interna, a que a Lusa teve acesso, o presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell d'Andrade, destacou o "percurso marcante" de Miguel Setas ao longo de 18 anos na elétrica, tendo decidido agora "procurar uma oportunidade profissional fora da empresa, regressando ao Brasil".

Ao longo do percurso na EDP, Miguel Setas passou por várias áreas da organização, nomeadamente soluções para clientes, inovação, EDP Brasil, geração, redes e, nos últimos oito anos, como membro do conselho de administração executivo da EDP.

"Sou verdadeiramente grato por ter compartilhado com Miguel esses últimos anos de liderança num período de transformação da empresa. Agradeço-lhe o grande profissionalismo, integridade, bom senso e empenho pessoal e dedicação ao sucesso da EDP e da equipa. Sinceramente, desejo-lhe tudo de bom na próxima etapa da sua carreira. Tenho a certeza que o seu legado na EDP não será esquecido", apontou o presidente executivo.

Relativamente a Pedro Vasconcelos, Stilwell d'Andrade realçou a "carreira exemplar", desde que ingressou na empresa, em 2007, "incluindo a liderança da EDP Internacional, o início da estratégia solar da EDP Renováveis e a liderança em Fusões e Aquisições Globais e Desenvolvimento Corporativo".

Atualmente, Pedro Vasconcelos é membro da equipa de gestão da EDP Renováveis, liderando o negócio na região da Ásia-Pacífico, e é membro do Conselho de Administração da EDP Inovação, da EDP Ventures e da Ocean Winds, a 'joint venture' para o negócio de eólicas no mar ('offshore').

"Tenho a certeza que o Conselho de Administração e a empresa irão beneficiar das extraordinárias competências e profundo conhecimento do Pedro no setor energético e na empresa. 'A única constante na vida é a mudança.' E devemos abraçá-lo", rematou o presidente executivo.