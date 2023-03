Miguel Setas renuncia ao cargo no Conselho de Administração Executivo da EDP

Miguel Setas renunciou ao cargo de membro do Conselho de Administração Executivo da EDP, decisão que terá efeitos após a assembleia-geral da elétrica, agendada para abril, na qual vai ser designado o seu substituto, foi anunciado.

"[...] A EDP informa o mercado e o público em geral de que, na presente data, o membro do Conselho de Administração Executivo, Miguel Nuno Simões Ferreira Setas, apresentou a sua renúncia ao cargo", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A renúncia terá efeito a partir da assembleia-geral anual da EDP, marcada para 12 de abril, na qual será designado o seu substituto.

No documento, a empresa agradeceu o "importante contributo" de Miguel Setas e reconheceu a sua "atuação exemplar, quer pessoal, quer profissional".

Miguel Setas fez parte do Conselho de Administração Executivo da elétrica por oito anos.