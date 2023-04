O sorteio do Euromilhões desta terça-feira premiou em Portugal dois apostadores com 150.414,57 euros. Valor do jackpot para sexta-feira será 100 milhões de euros.



Veja a chave sorteada:



Números: 17, 21, 23, 35 e 37.









Nota: Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.