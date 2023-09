Professora com 50 anos vive num quarto para dar aulas na Amadora

O recomeço das aulas significa para muitos professores afastarem-se das famílias e viverem em condições precárias, como Ana Rita, que já é avó e vive sozinha num quarto arrendado na Buraca, Amadora. Ana Rita é professora do 1.º ciclo e no ano passado entrou finalmente para os quadros. Aos 49 anos ficou numa escola a 300 quilómetros de casa. Natural de Viseu, tentou dar aulas na região, perto da família, mas as dívidas aumentavam de dia para dia."Num ano tive um horário de sete horas por semana e no seguinte um horário de cinco horas", recordou à Lusa, contando que tentou arranjar trabalhos em part-time mas, no final do mês, levava para casa cerca de 300 euros. A solução foi aceitar uma vaga onde mais faltam professores: no Sul do País. Ana Rita já tinha estado sete anos na zona de Lisboa e um ano em Portimão, sempre em quartos arrendados. Já deu aulas em 18 escolas de norte a sul e viveu em "14 quartos aqui e ali".