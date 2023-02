1.Motivo para o Ministério da Educação mudar modelo de recrutamento e colocação de professores? - Há um retrato preocupante do futuro próximo das escolas, em que a falta de professores se irá agravar devido ao envelhecimento da classe (a maioria tem mais de 50 anos). Há também cada vez menos jovens interessados na carreira, devido à precariedade, com milhares de professores a contrato durante anos a fio, e a instabilidade de quem é conhecido por andar com "a casa às costas".









