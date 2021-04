Corria célere "o dia inicial inteiro e limpo" definitivo na escrita de Sophia de Mello Breyner, e os cravos vermelhos destacavam-se por entre as fardas apagadas dos militares e o cinzento de um Portugal em mudança. Salgueiro Maia viria a contar que as flores começaram a aparecer em força quando a sua coluna de blindados, em percurso do Terreiro do Paço para o Largo do Carmo, passou pelo Rossio, praça onde foi alvo da atenção popular,...