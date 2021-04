São 268 os concelhos do continente que esta segunda-feira passam para a terceira fase do desconfinamento. Reabrem lojas, cinemas, teatros, restaurantes e centros comerciais, com regras de distância social e medidas para conter o contágio.









No interior dos restaurantes e cafés podem estar quatro pessoas à mesa, número que sobe para seis no caso das esplanadas. Estes estabelecimentos podem estar abertos até às 22h30 de segunda a sexta, mas têm de encerrar às 13h aos fins de semana e feriados. Volta também o atendimento presencial nas Lojas do Cidadão mas com marcação prévia. Casamentos e batizados são permitidos desde que não se ultrapasse 25% da lotação do espaço. Regressam ainda os eventos ao ar livre com lotação reduzida e os cinemas reabrem portas – até às 22h dos dias de semanas e até às 13h ao fim de semana.

Esta reabertura no País será feita a várias velocidades, consoante a taxa de incidência de cada município. Com mais de 240 casos por cem mil habitantes, Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior recuam para a fase anterior, sendo interdito entrar ou sair destes concelhos. Já Alandroal, Albufeira, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela não passam à terceira fase por terem mais de 120 casos por cem mil habitantes.