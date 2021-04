Regresso às aulas e centros comerciais abertos: Nova fase do desconfinamento começa hoje

A generalidade de Portugal continental avança esta segunda-feira para a terceira fase do plano de desconfinamento.Conheça as medidas em vigor e saiba em que estado está o seu concelho.Os alunos do ensino secundário e superior vão poder regressar às aulas presenciais esta segunda-feira, juntando-se assim aos estabelecimentos de ensino que têm vindo a reabrir nas anteriores fases do desconfinamento. Esta medida aplica-se a todos os concelhos, independentemente do nível em que estão no plano.As lojas e centros comerciais têm luz verde para reabrir, assim como os restaurantes, cafés e pastelarias que passam a receber clientes, num máximo de quatro por mesa ou ao balcão, no interior, e seis por mesa nas esplanadas. Neste caso, poderão estar abertas até às 22h30, nos dias de semana; nos fins de semana e feriados o horário em vigor é apenas até às 13h00.Também os cinemas, teatros e salas de espectáculos vão voltar a abrir, cumprindo com as normas da Direção-Geral da saúde.

Serviços com atendimento por marcação

As lojas do cidadão voltam a abrir as suas portas. Neste caso, só funcionarão apenas com atendimento presencial por marcação.



Realização de eventos

A partir desta segunda-feira, é permitida a realização de eventos exteriores (5 pessoas por 100 m2) e de cerimónias como casamentos e batizados com 25% da lotação.

Atividades desportivas

Passa a ser possível praticar desporto ao ar livre em grupos com máximo de seis pessoas. As modalidades desportivas de médio risco também estão de regresso.



Quatro concelhos recuam para a primeira fase do plano

Os concelhos de Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior vão recuar para a primeira fase do plano de desconfinamento após terem apresentado uma incidência de mais de 240 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.



Nestes casos, as esplanadas, museus, ginásios e lojas até 200 m2 com porta para a rua terão de encerrar, funcionando apenas o comércio ao postigo. Os cabeleireiros e barbeiros poderão estar abertos, mas apenas com marcações prévias.



Seis concelhos mantêm-se na segunda fase do plano

São seis os concelhos que se vão manter, para já, na segunda fase do plano de desconfinamento.

O Alandroal, Albufeira, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela registam uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.



Nestes concelhos as lojas até 200 m2 com porta para a rua podem funcionar, assim como as esplanadas, num limite máximo de quatro pessoas por mesa, com horário até às 22h30, para os dias úteis, e até às 13h00 aos fins de semana.