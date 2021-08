Todos anos, em Portugal, cerca de 3% dos bebés nascidos são resultado do uso de técnicas de Procriação Medicamente Assistida (PMA), seja no setor público ou no privado. Na última década, em média por ano nasceram 86 875 crianças. Destas, cerca de 2500 nasceram com recurso à ciência.Mas ter um filho no Serviço Nacional de Saúde (SNS) significa esperar, pelo menos, três anos, já que há cerca de 1010 mulheres a aguardar por doações de óvulos e de espermatozoides.