Um lar ilegal, localizado em Algeruz, no concelho de Palmela, foi encerrado esta quinta-feira com caráter de urgência por determinação do Instituto da Segurança Social. A decisão levou à transferência dos 43 idosos “para as respetivas famílias ou para uma resposta alternativa condigna, disponibilizada pelo Instituto da Segurança Social (ISP)”, divulgou a Segurança Social.