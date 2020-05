69 dias no mar livram ‘Sagres’ da quarentena

O risco de os 142 elementos da guarnição do navio-escola ‘Sagres’ poderem ser infetados pelo novo coronavírus levou à interrupção da viagem de volta ao Mundo. O navio regressou, ontem, à Base Naval de Lisboa, no Alfeite (Almada) e a tripulação não será sujeita ao regime de quarentena.À chegada, o comandante do ‘Sagres’, Maurício Camilo, expressou que sentia "alívio, tristeza e esperança". "Alívio porque toda a guarnição chega em segurança e com saúde", acrescentando que a "tristeza resulta da não concretização da viagem até ao fim". Por fim, apontou o sentimento de "esperança de que o ‘Sagres’ volte a divulgar o nome de Portugal no Mundo".O comandante explicou que a guarnição não será sujeita aos 14 dias de quarentena porque durante 69 dias nenhum dos elementos saiu do navio. "Desde o dia 2 de março, em Buenos Aires (Argentina), que ninguém saiu do navio. São, portanto, 69 dias", referiu. Maurício Camilo acrescentou que as paragens posteriores limitaram-se ao abastecimento. Uma primeira na Cidade do Cabo, África do Sul, e uma segunda escala técnica no Mindelo (Cabo Verde).O navio saiu de Lisboa a 5 de janeiro para uma viagem à volta do Mundo que deveria ficar concluída a 10 de janeiro de 2021. O Ministério da Defesa Nacional justificou que a decisão de interrupção da viagem "foi tomada na sequência das medidas de segurança que os diferentes países adotaram para protegerem os seus portos, Portugal incluído, limitando a atracação e desembarque de tripulações e passageiros de navios", o que inviabiliza "o pleno cumprimento da missão". Nomeadamente, permitir a visita das populações locais ao interior do navio-escola ‘Sagres’ e promover exposições de entrada pública.O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, garantiu que a viagem de circum-navegação do navio-escola ‘Sagres’ "continuará em outros moldes e em outro momento". "Este navio "é um emblema de Portugal e esse emblema continuará a fazer parte dos nossos planos para o futuro", disse. O futuro é "neste momento muito incerto" pelo que "planos para um futuro mais longínquo precisarão de ser apurados".O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, afastou o mês de dezembro como data-limite para o ‘Sagres’ voltar a zarpar para poder participar nas comemorações da descoberta do Estreito de Magalhães, em Punta Arenas, no Chile. João Gomes Cravinho foi claro ao afirmar que não há "nenhuma data-limite". "A viagem de Fernão de Magalhães levou três anos, 1519 até 1522 e, portanto, seria bom se pudermos, nesse quadro, completar a viagem", acrescentou.pessoas visitaram o ‘Sagres’ nos 126 dias da viagem. O navio fez escala em Tenerife, nas Canárias (Espanha), Praia (Cabo Verde), Rio de Janeiro (Brasil), Montevideu (Uruguai) e Buenos Aires (Argentina).Objetivo era visitar 22 portos em 19 países, permanecendo o ‘Sagres’ no Japão durante os Jogos Olímpicos de Tóquio.Nasceu em 1480. Ao serviço de Espanha efetuou a viagem até às Filipinas, onde morreu em combate em 1521. Sebastián Elcano terminou a viagem de circum-navegação.

