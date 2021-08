Ministra da Saúde abre porta a Conselho de Ministros extraordinário para antecipar medidas de alívio

70% da população em Portugal já tem a vacinação completa contra a Covid-19. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Marta Temido, numa entrevista à SIC.



Segundo Marta Temido, a marca foi atingida esta quarta-feira, 18 de agosto.









Leia também Fim da máscara só em setembro mesmo com País a atingir 70% da população vacinada Possibilidade de antecipar medidas

A possível antecipação de novas medidas "depende de uma apreciação do Conselho de Ministros". Marta Temido revelou que há uma reunião marcada para a próxima quinta-feira. No entanto, a ministra frisou que "uma alteração de circunstâncias deste tipo pode motivar uma reunião extraordinária amanhã (...) para avançar para o conjunto de medidas associadas ao limiar de 70%."



Possibilidade de terceira

A ministra da Saúde revelou que o País aguarda os resultados de estudos sobre uma possível terceira dose.

aúde revelou que o País aguarda os resultados de estudos sobre uma possível terceira dose.





"Não há dúvida nenhuma de que nós não conseguimos resolver este problema enquanto todos não estivermos protegidos contra ele", sublinhou Marta Temido, reforçando a importância da vacinação noutros pontos do globo, nomeadamente nos PALOP.O Infarmed vai revelar brevemente o que deverá acontecer aos utentes que foram vacinados contra a Covid-19 após um problema de refrigeração no Queimódromo no Porto."Vamos avaliar mais qual é a condição de estabilidade daquele produto", acrescentou, admitindo que possa haver, "num cenário remoto", uma nova inoculação.Em atualização