Uma média de 700 banhistas são assistidos nas praias devido a picadas de peixe-aranha, entre junho e agosto, os meses em que se concentra maior quantidade de turistas nos areais do Algarve. As picadas de peixe-aranha são uma das principais causas de assistência nos Postos de Saúde de Praia que são assegurados pela Administração Regional de Saúde do Algarve.









