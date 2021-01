O presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa Maria, em Lisboa, falou esta quinta-feira aos jornalistas devido ao caos que tem surgido nos últimos dias, com dezenas de ambulâncias em longas horas de espera. Às 20h00, havia 39 ambulâncias em fila. Recorde-se que esta é uma situação que tem vindo a acontecer nas últimas semanas devido ao aumento do número de internados com Covid-19 nos hospitais."O que está a acontecer (estudo feito há dois dias) é que 85% das situações não tem justificação de acesso a urgências hospitalares", disse Daniel Ferro."A equipa do INEM e PROCIV vão fazer triagem a partir de amanhã", disse Ferro, deixando um apelo aos portugueses: "Quando não se tem sintomas ou se tem sintomas ligeiros, não se deve vir a um hospital, deve-se procurar os centros de saúde", reforçou.