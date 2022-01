A birra do famoso virologista à porta do Snob

O famoso virologista Pedro Simas foi barrado à porta do restaurante Snob, em Lisboa, às 22h de terça-feira (25), por não ter certificado de vacinação Covid. A porteira do espaço, Tina, argumentou que teria de apresentá-lo para entrar, noticiou o Expresso. Mas o médico de 55 anos insistiu, sem usar máscara: "Quero o meu bife. Vim aqui de propósito para comer o meu bife", recorda o mesmo jornal. A funcionária não cedeu e Pedro Simas foi embora, irritado.Confrontado pela, o especialista no estudo de vírus não quis prestar declarações sobre a desavença.Saiba mais na revista SÁBADO