A homenagem de Vhils a José Saramago no dia de aniversário do escritor

No dia em que se assinalaram os 98 anos do nascimento do escritor José Saramago (segunda-feira), falecido em 2010, Alexandre Farto, mais conhecido como Vhils, decidiu prestar homenagem ao Prémio Nobel da Literatura.O artista português partilhou um vídeo na rede social Instagram onde surge a esculpir o rosto de Saramago junto ao mar, na Lourinhã.

O vídeo, que vai revelando aos poucos a obra de Vhils, surge acompanhado de um excerto da obra de Saramago, "A Jangada de Pedra" e conta já com mais de 133 mil visualizações.