"A Ribeira do Porto é um favelão horrível". Comentários de turistas arrasam ícones nacionais

O Mosteiro dos Jerónimos, o Padrão dos Descobrimentos, a Ribeira do Porto ou a Universidade de Coimbra são alguns dos locais históricos distinguem o País. Mas nem todos os que os visitam ficam impressionados. No site Trip Advisor, um dos mais usados em todo o mundo para partilhar opiniões sobre destinos turísticos, lêem-se comentários bizarros sobre alguns dos monumentos portugueses.

















1. Padrão dos Descobrimentos: O Padrão dos Descobrimentos, erguido em 1960, evoca a expansão ultramarina portuguesa, sintetiza um passado glorioso e simboliza a grandeza da obra do Infante D. Henrique, o impulsionador das descobertas. Nada que impressione um turista brasileiro: - "Funciona assim: você vai ate lá faz umas fotos legais e volta pra casa ou continua o passeio. nao tem nada de mais" .





























2. Mosteiro dos Jerónimos: Mosteiro português da Ordem de São Jerónimo construído no século XVI. Situa-se em Belém, e tem, desde 2016, o estatuto de Panteão Nacional. Muitos se deslumbram com o estilo manuelino das fachadas. Outros não vêem nada de especial. - "Gente, ou não encontrei mais lugares para visitar ou, se for só aquilo mesmo, é decepcionante. Pode ter história mas é um quadrado de dois andares com um pátio no centro, e só." - "Pouco, muito pouco a dizer deste Mosteiro. Conclusão: Só para turista ver".





























3. Ribeira do Porto: Um dos locais mais antigos e típicos da cidade Porto, junto ao Rio Douro, é classificado como Património Mundial da UNESCO. Mas há quem não veja interesse nenhum no casario... - "A zona ribeirinha é um favelão horrível. Só que, com a luz do sol e a distância das fotos, o coloridinho te faz acreditar que seja muito especial. Mas de perto é decadente e muito feio." - "Tinha algumas expetativas e sairam defraudadas. Não percebo o entusiasmo. A zona envolvente não é bonita os passeios de barco nao sao entusiasmantes....." - "A vista para o rio douro é bonita, mas é só isso."































4. Universidade de Coimbra: Uma das universidades mais antigas do mundo foi classificada como Património da Humanidade há cinco anos. Há quem discorde da distinção. - "Universidade velha e não antiga, tudo cheira a mofo."





























5. Templo Romano de Évora: Faz parte do centro histórico da cidade, classificado como Património pela UNESCO. É um dos mais famosos marcos da cidade e um dos símbolos mais significativos da presença romana em território português. Mas não impressiona todos... - "Este sítio parou no tempo... Está mal cuidado. Não existe mais nenhum atração que explique este local. Apenas para tirar fotos."

























6. Rio Douro: Mais do que um rio, foi desde tempos remotos uma artéria central da vida da região, sendo um canal de transporte essencial no transporte do vinho do Porto e de pessoas. Tem hoje um aproveitamento turístico através de inúmeros cruzeiros que o percorrem diariamente. -"Longa viagem. Comboio velho. Paisagem monótona. Na minha opinião o Rio Douro foi avaliado em mais do que merece."

























7. Miradouro de São Pedro de Alcântara: Um terraço ajardinado com bustos de figuras históricas, de onde se tem uma vista única do castelo de São Jorge, da Baixa de Lisboa e do Tejo. Tem ainda uma fonte e esplanadas, mas há quem não goste do que vê: - "Eu realmente não entendo o porquê de ser um bom local a visitar: está virado para o lado errado da cidade, um lado velho e feio."



