Um padre da Póvoa de Varzim participa num anúncio de uma casa de apostas desportivas online no qual o protagonista do vídeo, o humorista nortenho Fernando Rocha.O pároco das freguesias de Laúndos e Amorim, Guilherme Peixoto, assume uma postura "estilo diácono Remédios", celebrizado por Herman José, para apelar ao jogo "com responsabilidade" e "moderação".