Adolescentes perderam capacidades socioemocionais com a pandemia

A dificuldade de contactos sociais imposta pela pandemia levou os jovens a perderem capacidades socioemocionais, uma situação espelhada no aumento das situações de conflito, como as lutas, assim como da tristeza, insegurança e medo.

Segundo Tânia Gaspar, coordenadora do estudo Health Behaviour in School-aged Children (HBSC/OMS), feito em colaboração com a Organização Mundial de Saúde e que vai ser esta quarta-feira divulgado, "como os jovens acabaram por estar muito isolados, por estar menos na relação uns com os outros, não tiveram tanta oportunidade de desenvolver essas competências".

"Como eles foram continuando a crescer, de uma perspetiva social, houve uma exigência contínua. Continua a haver uma exigência de que eles tenham essas competências. Então, muitas vezes, eles sentem-se inadequados e não sabem reagir", explicou a coordenadora desta investigação, feita pela equipa 'Aventura Social' do ISAMB/Universidade de Lisboa, em parceria com a Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Direção-Geral das Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).