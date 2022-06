O advogado Luís Rufo, suspeito de falsificar certificados académicos na obtenção da licenciatura em Direito, pediu a suspensão de funções e entregou a cédula profissional.



“A Ordem dos Advogados faz saber que, ao final do dia de segunda-feira, Luís Rufo, que exercia advocacia em Braga, alegadamente, sem possuir as qualificações académicas necessárias para o efeito, requereu a sua suspensão como advogado e entregou voluntariamente a sua cédula profissional junto dos serviços do Conselho Geral da Ordem”, pode ler-se no comunicado da Ordem dos Advogados (OA).









